لبنان | التجمع الديموقراطي: للمشاركة الكثيفة في تحرك 4 آب

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علم لبنان
دعا “التجمع الوطني الديموقراطي”، الى المشاركة الكثيفة في التحرك الشعبي المركزي في بيروت وفي كافة التحركات في المدن والمناطق التي دعت اليها قوى التغيير الشعبية والديموقراطية والعلمانية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة، إجلالا واكبارا لشهداء انفجار مرفأ بيروت، ووقوفا الى جانب عوائل الشهداء، عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الاربعاء المقبل، أمام خليج السان جورج والانطلاق من هناك نحو المرفأ (تمثال المغترب )، مرورا بساحة الشهداء وشارع الجميزة ومن ثم التوجه نحو المجلس النيابي.
واعتبر التجمع في بيان، أن “الانهيار الشامل وصل إلى مستوى خطير وغير مسبوق بعدما أخضعت المنظومة الحاكمة البلد الى أكبر عملية نهب اجتماعي منظم، سطت فيه على مستقبل شعبه وأطاحت بمقومات وجوده وعاثت فيه فسادا ومحاصصة”، لافتا الى أن “التعاطي السياسي للقوى الحاكمة لم يتمخض سوى عن عجز وتآمر، وإلقاء أوزار الانهيار على الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
واستنكر التجمع “فضيحة العريضة الموقعة من نواب ينتمون لعدة كتل لتحويل القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،” لافتا الى أنها “عريضة الفرار من وجه العدالة، بما يثبت الاتهام السياسي المباشر للقيادات السياسية والأمنية لجهة مسؤوليتها المباشرة في التقصير والإهمال في هذه الجريمة المروعة”.