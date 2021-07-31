لبنان | التجمع الديموقراطي: للمشاركة الكثيفة في تحرك 4 آب

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 ثانية

دعا “التجمع الوطني الديموقراطي”، الى المشاركة الكثيفة في التحرك ‏الشعبي المركزي في بيروت وفي كافة التحركات في المدن والمناطق ‏التي دعت اليها قوى التغيير الشعبية والديموقراطية والعلمانية وجمعيات ‏المجتمع المدني والنقابات المستقلة، إجلالا واكبارا لشهداء انفجار مرفأ ‏بيروت، ووقوفا الى جانب عوائل الشهداء، عند الثالثة والنصف من بعد ‏ظهر الاربعاء المقبل، أمام خليج السان جورج والانطلاق من هناك نحو ‏المرفأ (تمثال المغترب )، مرورا بساحة الشهداء وشارع الجميزة ومن ثم ‏التوجه نحو المجلس النيابي.‏

واعتبر التجمع في بيان، أن “الانهيار الشامل وصل إلى مستوى خطير ‏وغير مسبوق بعدما أخضعت المنظومة الحاكمة البلد الى أكبر عملية ‏نهب اجتماعي منظم، سطت فيه على مستقبل شعبه وأطاحت بمقومات ‏وجوده وعاثت فيه فسادا ومحاصصة”، لافتا الى أن “التعاطي السياسي ‏للقوى الحاكمة لم يتمخض سوى عن عجز وتآمر، وإلقاء أوزار الانهيار ‏على الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.‏

واستنكر التجمع “فضيحة العريضة الموقعة من نواب ينتمون لعدة كتل ‏لتحويل القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،” لافتا ‏الى أنها “عريضة الفرار من وجه العدالة، بما يثبت الاتهام السياسي ‏المباشر للقيادات السياسية والأمنية لجهة مسؤوليتها المباشرة في التقصير ‏والإهمال في هذه الجريمة المروعة”.‏