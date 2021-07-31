لبنان | سُرقت سيارتها ورُدّت من دون علمها ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه حوالي الساعة 5:00 من ‏فجر يوم الجمعة 30-7-2021، تخطّت سيّارة من نوع “كيا بيكانتو”، ‏حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر ‏التوجيه، فعمل بقيّة العناصر على وضع العوائق الحديديّة (شوكة) ‏أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف ‏إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق‎.‎

جرى ضبط السّيّارة من قبل عناصر الحاجز المذكور، بعد مطاردتها على ‏طريق ضهر البيدر، وقد تبيّن أنّها سُرقت من محلّة الشياح‎.‎

أعيدت السّيّارة إلى مالكتها، التّي لم تكن على علمٍ بأمر سرقتها‎.‎

‎ ‎التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص‎.‎