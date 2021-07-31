لبنان | عون يهنئ الجيش بعيده: أنتم الضمانة الأكيدة للاستقرار

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون الجيش في عيده قائلاً: “لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي ‏بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان‎”.‎

وأضاف، “برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية‎”.‎

وتابع، “التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية‎”.‎