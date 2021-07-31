لبنان | عون يهنئ الجيش بعيده: أنتم الضمانة الأكيدة للاستقرار

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة
الرئيس ميشال عون
هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون الجيش في عيده قائلاً: “لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان”.
وأضاف، “برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية”.
وتابع، “التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية”.