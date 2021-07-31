لبنان | قفزة ملحوظة لدولار السوق السوداء ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت قفزة ملحوظة، إذ تراوح ‏بين 19150 ليرة لبنانية للشراء و19050 ليرة لبنانية للبيع.‏

وتوقَع البنك الدولي في تقرير الشهر الماضي، أن ينكمش إجمالي الناتج ‏المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، ‏بنسبة 9.5% في العام 2021.‏

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار ‏لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار ‏مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، ‏و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند ‏‏1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.‏

ويئن لبنان تحت وطأة ظروف اقتصادية متردية وأزمة سياسية خانقة، إذ أنه لا يزال بلا حكومة منذ أكثر من عام فيما يحذر خبراء من أن الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار بعد عقود من سوء الإدارة والفساد.