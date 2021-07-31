لبنان | التجمع الطبي: لوضع حد لـ”الفلتان الصحي الخطير”‏

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 8:53 صباحًا
مريض-تعبيرية
طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البرفسور رائف رضا القضاء المختص بالتحقيق في وفاة الطفلة زهراء طليس التي تعرضت للسعة عقرب، وسأل في بيان: “أيعقل أن لا تتواجد إبر مضادة لسم العقرب Antidote في لبنان؟ وأين هي مسؤوية وزارة الصحة في عدم تواجد هذه الادوية البسيطة في المحافظات؟ وماذا تعمل المفارز الصحية في الاقضية وأطباؤها في المناطق؟”.
وتابع: “إن عدم توافر هذا الدواء هو تقصير فاضح، ومن المعيب أن تموت طفلة بهكذا لسعة. ونطالب القضاء المختص بالتحقيق في موت الطفلة، وليتحمل كل واحد مسؤوليته بسبب عدم وجود هكذا مضاد للسم، لانه يدل على إهمال”.
ودعا الى وضع حد لـ”الفلتان الصحي الخطير”.