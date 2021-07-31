لبنان | التجمع الطبي: لوضع حد لـ”الفلتان الصحي الخطير”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 8:53 صباحًا

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البرفسور رائف رضا ‏القضاء المختص بالتحقيق في وفاة الطفلة زهراء طليس التي تعرضت ‏للسعة عقرب، وسأل في بيان: “أيعقل أن لا تتواجد إبر مضادة لسم ‏العقرب‎ Antidote ‎في لبنان؟ وأين هي مسؤوية وزارة الصحة في عدم ‏تواجد هذه الادوية البسيطة في المحافظات؟ وماذا تعمل المفارز الصحية ‏في الاقضية وأطباؤها في المناطق؟‎”.‎

وتابع: “إن عدم توافر هذا الدواء هو تقصير فاضح، ومن المعيب أن ‏تموت طفلة بهكذا لسعة. ونطالب القضاء المختص بالتحقيق في موت ‏الطفلة، وليتحمل كل واحد مسؤوليته بسبب عدم وجود هكذا مضاد للسم، ‏لانه يدل على إهمال‎”.‎

ودعا الى وضع حد لـ”الفلتان الصحي الخطير”.‏