لبنان | سيزار المعلوف يغرد عن الوزير “الشبح”!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ دقيقتين

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، “وزير بيئة مفقود وجائزة قيمة لمن يجده”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر”، “ثروة لبنان الحرجيّة والحيوانيّة تحترق في جحيم ألسنة النيران التي لم ترحم جروده الشماليّة، أمّا المسؤول المباشر فهو في وضعية الغائب عن السمع”.

وسأل: “حضرة الوزير ديميانوس قطّار، هل تعلم ان استقالتك لا تعني تنصّلك عن المسؤوليّة؟”.

كما سأل: “هل تعلم ان وزارتك تابعة لحكومة تصريف أعمال ومن واجبك الاستمرار في إدارة شؤونها؟ ايها الوزير الشبح الذي انتهت انجازاته قبل ان تبدأ، رجاء ارسل لنا إشارة وطمئننا عنك وعن أحوالك”.