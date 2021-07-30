لبنان | زهران: “هل تولد الحكومة من خاصرة العقوبات؟!”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

غرّد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على حسابه عبر “تويتر”:

“إتفاق الإطار القانوني للعقوبات الذي وافق عليه الإتحاد الأوروبي مرتبط بملف واحد ألا وهو تشكيل الحكومة وتوقيته عشية الدخول في توزيع حقيبتي الداخلية والعدل ليس صدفة”.

مضيفاً: “عليه، من يقف في وجه التشكيل الوزاري سيدخل لائحة العقوبات الأوروبية..”.

وتساءل زهران “هل تولد الحكومة من خاصرة العقوبات؟!”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد تبنى اليوم إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان