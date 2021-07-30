لبنان | الطفلة “زهراء”.. ضحية لدغة العقرب وعجز الدولة في لبنان!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

توفيت الطفلة زهراء طليس (4 سنوات)، مساء اليوم الجمعة، بعدما تعرضت للسعة عقرب مؤخراً ونقلت على إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس.

وكانت الطفلة تحتاج إلى حقن “antivenom” التي تعمل على امتصاص سم العقرب من الجسم، فتم تأمين 4 منها فقط خصوصاً أنها غير متوفرة بسبب أزمة الدواء القائمة.

وذكرت المصادر أن هذه الكمية القليلة من الحقن لم تكن كافية لتنظيف جسد الفتاة الصغيرة من السم القاتل، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

يشار إلى أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر كان قد وجه نداءً صباح اليوم لتأمين العلاج اللازم لزهراء، بسبب تدهور حالتها الصحية.