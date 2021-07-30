لبنان | استعداد فرنسي لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 20 ثانية

أعربت باريس اليوم، عن استعدادها “لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة”، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”.

وأوضحت أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية”.

وذكرت المتحدثة الفرنسية بـ”مؤتمر ينظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية قدم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ.