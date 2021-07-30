لبنان | دولار السوق السوداء إلى ارتفاع.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 39 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ما بين 18600 و18650 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجّل صباحاً ما بين 18200 و18300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كما اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم مليوني دولار أميركي بمعدل 14500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد توقع في تقرير الشهر الماضي، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5% في العام 2021.

كما أورد التقرير أنه “من المُرجَّح أن تُصنَّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

وأضاف أنه “في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة”.