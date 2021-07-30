لبنان | قائد الجيش للضباط المتخرجين من الكلية الحربية: كونوا على قدر تطلعات شعبكم والمجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم الكلية الحربية واجتمع إلى تلامذة ضباط السنة الثالثة بحضور قائد الكلية والمدربين، وتوجه إليهم بكلمة هنأهم فيها على تخرجهم بعد ثلاث سنوات من الدراسة في ظروف صعبة ودقيقة.

وأشار إلى أنهم دخلوا الكلية بكفاءتهم ويتخرجون منها أيضا بكفاءة عالية.

وقال: “يتزامن تخرجكم مع الذكرى المئوية لتأسيس الكلية الحربية وتحمل دورتكم اسم مئوية لبنان الكبير، وهي محطة تاريخية تلقي على عاتقكم مسؤولية بناء مئوية جديدة قادمة. النجمة التي ستحملونها على أكتافكم هي لبنان، هي مسؤوليتكم تجاه وطنكم. حالت الظروف من دون تنظيم حفل تخرج وتقليد السيوف، لكني على ثقة أن حياتكم العسكرية ستشهد الكثير من النجاحات والإنجازات”.

وشدد العماد عون على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط والعمل على تطوير الذات بكل المقاييس، لأن الضابط مبادرة وما يميزه أنه يتلقى التدريبات اللازمة للعمل في أصعب الظروف.

وقال: “تحلوا بالإرادة القوية التي تزيل الصعاب، واعلموا أن مهمات كثيرة ودقيقة بانتظاركم، فكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر تطلعات شعبكم والمجتمع الدولي”.

أضاف: “الانضباط هو عصب الجيوش التي تُبنى ويتم تجهيزها وتدريبها لظروفٍ مماثلة كالتي نعيشها اليوم. ابقوا على إيمانكم بوطنكم ومؤسستكم العسكرية العابرة للطوائف، فهي خلاص هذا الوطن”.