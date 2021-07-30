لبنان | “الصحة” دعت المستشفيات والشركات إلى تسليم الكواشف المخبرية والمستلزمات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكدت وزارة الصحة العامة في بيان، أن “المصرف المركزي سدد في خطوة أولى معظم الفواتير لزوم مستلزمات طبية ومغروسات وكواشف مخبرية.

كما دعت الوزارة الشركات المعنية والمستشفيات إلى التزام قرار التسعير الصادر عن وزارة الصحة العامة بالليرة اللبنانية وفق النسبة المقررة من الدعم وذلك تحت طائلة المسؤولية، ففي حال العكس أو تمنع اي مستشفى او شركة عن تسليم مستلزمات طبية وكواشف مخبرية ابلاغ دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الصحة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتواصل للشكوى على الرقم التالي: 70898514”.