لبنان | أول موجة عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين بعد قليل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت معلومات صحفية عن أنه من المتوقع صدور اول موجة من العقوبات الاوروبية على مسؤولين لبنانيين مُتسببين بالتعطيل الحاصل، وستكون هذه الموجة تحذيراً لعقوبات تطاول مجموعة أكبر في حال لم يتم تشكيل الحكومة.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية، لم يتم تشكيل حكومة في لبنان منذ استقالة رئيس الحكومة حسان الدياب بعد الانفجار المدمّر يوم 4 آب في مرفأ بيروت.

وفي هذا الإطار لا بد من العودة إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في تموز الماضي، بأنّ “الإطار القانوني سيكون أداة ضغط على السلطات اللبنانية كي تمضي قدماً في تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية”.

مع تشديده على ضرورة التوصّل إلى توافق سياسي بين الدول الأعضاء السبع والعشرين لإنشاء هذا الإطار.