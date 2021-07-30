لبنان | الابحاث العلمية الزراعية: احذروا ازدياد الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 15 دقيقة

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان، بما يلي:

“- بعد مراجعة الاحوال الجوية المرتقبة واحتمال ارتفاع درجات الحرارة نهاية الاسبوع وارتفاع آخر في 4 آب وارتفاع اضافي في 6 منه.

-استمرار درجات الحرارة ما فوق 35 درجة في شهر آب

-استمرار درجات الحرارة بحدود 30 في شهر أيلول

-استمرار درجات الحرارة بحدود 25-30 في شهر تشرين الأول

-لا احتمال أمطار قبل تشرين الاول

-بعد الطقس الحار الذي عرفه لبنان هذا العام منذ شهر نيسان تسبب لغاية اليوم بيباس كل الاعشاب وبعطش وجهد مائي كبير لدى الاشجار الحرجية، ومع استمرار درجات الحرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة متدنية والرياح قوية متقلبة بين جنوبية غربية الى غربية قبل الظهر تتحول الى شمالية غربية بعد الظهر وتكون قوية. لكل هذه الاسباب تعود مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari وتحذر بقوة من مؤشر حرائق مرتفع في جميع مناطق لبنان، وتشدد على حدوث الحرائق واستمرارها في عكار والهرمل وربما مناطق لبنانية غيرها.

يتوجب إعلان حال طوارئ لمواجهة موجة الحر والحرائق خلال الثلاثة أشهر المقبلة آب، أيلول، تشرين أول. والحرائق أيضا تشمل بلدان مجاورة ومنها تركيا”.