لبنان | الأشقر دعا القطاع السياحي بمختلف مؤسساته الى الإقفال في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 59 دقيقة

أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بيانا اليوم، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، أعلن فيه تضمان القطاع السياحي الكامل مع جميع المتضررين من الإنفجار لا سيما أهالي الضحايا والشهداء.

وإذ لفت الى ان “القطاع السياحي هو الأشد تضررا من الإنفجار بين القطاعات الاقتصادية”، دعا مؤسسات القطاع السياحي بمختلف نشاطاتها الى الإقفال في 4 آب، تعبيرا عن استنكارها الشديد لهذا الحدث المأسوي والكارثي وتضامنا مع أنفسنا ومع أهالي الضحايا والشهداء في قضيتهم الوطنية المحقة”.

كما دعا الاشقر “الفنادق، وبسبب عدم قدرتها على الإقفال، الى التوقف عن العمل لدقيقة واحدة لحظة الإنفجار، أي عند الساعة 6:10 من بعض ظهر الاربعاء المقبل”.