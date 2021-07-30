لبنان | نقابة الممرضات والممرضين: لا يمكن للقطاع الصحي مواجهة دلتا منفرداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذرت نقابة الممرضات والممرضين من أن “الارتفاع السريع والمقلق لعدد الإصابات بكورونا – دلتا يشكل تهديدا لصحة المواطن”.

وقالت: “أمام هذا الواقع تضع النقابة جميع المواطنين أمام مسؤولياتهم وتناشدهم عدم الاستهتار بحياتهم وحياة أحبائهم وتذكرهم بضرورة التزام الإرشادات الوقائية من وضع الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الأماكن المكتظة كالمقاهي والمطاعم والمراكز السياحية والمنتجعات وأحواض السباحة وضرورة تلقي اللقاح المتوفر لهم”.

وختمت: “الصحة مسؤولية مشتركة لا يمكن للقطاع الصحي والتمريضي أن يخوض المواجهة منفردا، لذلك يجب التعاون والالتزام من أجل تفادي الأخطار وضمان صحة الفرد والمجتمع”.