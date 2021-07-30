لبنان | نقابات العمال المستخدمين: لاعلان العصيان المدني الشامل في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يوليو - 2021 12:54 مساءً

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستخدمين في لبنان ( FNEASOL )، في بيان، الى ان “يكون الرابع من آب الانطلاقة لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن الذي كان لنا شرف اطلاقه والاعلان عنه والتحضير المستمر له مع كل قوى التغيير الديموقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين. وهنا كل التحيات لرئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله الذي رفع الصوت ونادى به وما زال لانه اصبح الخيار الاوحد امامنا لاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع. فليكن الرابع من اب هو القوة الشعبية الهادرة والمزلزلة لهم ولكراسيهم ولرفع الحصانات عنهم ومثولهم امام القضاء اللبناني”.

كما دعا الى “المشاركة الكثيفة في التحرك الشعبي المركزي في بيروت وفي كافة التحركات في المدن والمناطق التي دعا اليها الاتحاد الوطني والقوى الشعبية والديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة في انتفاضة 17 تشرين، اجلالا واكبارا لشهداء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت ووقوفا الى جانب عوائل الشهداء وقضيتهم الانسانية، ولاسقاط هذا النظام الطائفي الذي لم يجلب لشعبنا سوى الويلات والكوارث والافقار والتجويع والموت بحائحة كورونا، وذلك عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء في 4 آب، على ان يكون التجمع امام التجمع امام خليج السان جورج والانطلاق من هناك نحو المرفأ (تمثال المغترب ) مرورا بساحة الشهداء وشارع الجميزة ومن ثم التوجه نحو المجلس النيابي.