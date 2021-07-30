لبنان | طقس نهاية الاسبوع حار.. احذروا الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة ولشهر آب بين 25 و33 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر مع بقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية) ويبقى التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 20 الى 33 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,48

– ساعة غروب الشمس: 19,40