لبنان | بالفيديو – حريق كبير في أحد المحال التجارية في الرحاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يوليو - 2021 12:22 مساءً

اندلع حريق كبير في أحد المحال التجارية في منطقة الرحاب، يرجح انه ناجم عن تخزين لمادة البنزين. وقد هرعت سيارات الاطفاء الى المكان.

ولم يسلم لبنان من الحرائق في المناطق العكارية إذ اندلعت سلسلة حرائق منذ 3 أيام في المنطقة، ونجحت فرق الجيش والدفاع المدني والمتطوّعون والأهالي في السيطرة على نيران الحرائق الضّخمة، التي تمدّدت ليل أمس في خراج بلدة أكروم، بعد أن عملوا طوال الليل على الأرض لإطفاء النّار ومنع تمدّدها إلى محيط المنازل السكنيّة عند السّفحين الشمالي والجنوبي لجبل الحصين، خاصّة في محلّة قرنة الديبة القريبة من الحدود السورية، حيث تولّت 4 طوّافات من سلاح الجوّ اللبناني وآليّات وجرّافات من فوج إطفاء محافظة حمص المساهمة في إخماد النار.

وعملت الطوّافات على مدى 4 ساعات متواصلة، بمعدّل طلعتين كلّ 10 دقائق، بدأت قرابة السّاعة السّادسة صباحاً، على تبريد البؤر الساخنة، حيث لا إمكانية لسيّارات الإطفاء لبلوغها، تخوّفاً من تجدّد اشتعال النّار وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.