لبنان | وزني: مكافحة التهريب تبدأ بنشر أجهزة السكانر في جميع المرافق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مدير الدائرة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية Francois De Ricolfis ومدير المبيعات في شركة Smith المصنعة لأجهزة السكانر Jacques Bernardi.

تم البحث خلال الاجتماع وفق مكتب وزني الاعلامي، في موضوع هبة السكانر المقدمة من الدولة الفرنسية التي استلمتها إدارة الجمارك اللبنانية منذ أسبوع وبدء تدريب الفريق الفرنسي للموظفين على استعمال وتشغيل الجهاز لمدة ثلاثة أسابيع.

وأكد وزني أن “مكافحة التهريب تبدأ من خلال نشر أجهزة السكانر التي تساهم في إحباط عمليات التهريب والتلاعب في بيانات البضائع في جميع المرافئ البحرية والمعابر البرية ومطار رفيق الحريري الدولي”.