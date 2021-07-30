لبنان | نقيب مهندسي الشمال: لاعلان عكار منطقة منكوبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلن نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب في بيان ان “أياما حزينة وأليمة وعصيبة تعيشها عكار وأهلها نتيجة الحرائق المشتعلة التي تلتهم غاباتها ومساحاتها الخضراء، وهو أمر يستدعي من الدولة اللبنانية فورا اعلان عكار منطقة منكوبة والعمل وفق هذا القرار للاسراع في اخماد الحرائق وتلبية حاجات الناس”.

وقال:”أدعو الأجهزة الأمنية المختلفة، الى اجراء أوسع تحقيق واتخاذ كل الإجراءات الضرورية في هذه القضية للكشف والقبض على الفاعلين والمجرمين، في حال تبين نتيجة التحقيقات ان اندلاع كل هذه الحرائق هو بفعل اهمال او عمل جرمي مقصود”.

اضاف:”لا يسعني في هذه اللحظات، الا ان أحيي أبطال الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني وأطقم الصليب الأحمر الذين يبذلون كل الجهود الممكنة، ويضحون بحياتهم ويعرضونها للخطر، في سبيل اخماد النيران المندلعة وابعاد شبح الموت والإختناق عن أهالي وأبناء المناطق المنكوبة”.

وتابع:”عليه، فقد اصدرت التوجيهات اللازمة في نقابة المهندسين بتعيين لجنة فنية وتقنية مهمتها زيارة عكار خلال اليومين المقبلين ومعاينة الأضرار اللاحقة بالأراضي والمزروعات والواقع البيئي عموما، للبدء بمعالجته على الفور بالطرق العلمية الصحيحة، بالإضافة الى تفقد العائلات المنكوبة وتقديم الإقتراحات اللازمة في سبيل سرعة الوقوف الى جانبهم في المجالات المتاحة”.

وختم:”ما نقدمه اليوم لأهلنا في عكار، واجب أخلاقي ووطني وانساني ولا منة لنا فيه، حمى الله عكار وأهلها”.