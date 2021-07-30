لبنان | فرنسا: ندعم الدفاع المدني اللبناني في مهامه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:17 صباحاً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يوليو - 2021 11:09 صباحًا

أكدت السفيرة الفرنسية آن غريو دعم بلادها للدفاع المدني في مهامه، وقالت: “مستمرّون في الدعم طالما هناك حاجة إلينا فعندما يحتاج بلد شقيق إلى المساعدة نُبادر بشكلٍ جيّد”.

كما وجّهت غريو تحية لعناصر الدفاع المدني على ما يقومون به من أجل المدنيين وخصوصاً ما فعلوه في آب الماضي لأنهم يقدّمون الخدمات إلى الجميع من دون تمييز ومهما كانت الظروف.

جدير بالذكر أن الحريق الذي اندلع أمس في أحراج منطقة عكار أقصى شمال لبنان، لا يزال مستمراً، فيما شاركت طوافة وفرق إطفاء سورية عند الحدود لمحاولة إخماده.

وشهدت غابات القبيات وعندقت وكفرتون وأكروم وأكوم والرويمة والقرى الجبلية في منطقة بيت جعفر، بطول تجاوز الـ 11 كيلومترا، ليلا مريرا وقاسيا، حيث تمكنت النيران من التهام المزيد من الأراضي الحرجية والبساتين، مخلفة خسائر لا يمكن تحديدها قبل السيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والجيش والمتطوعين من الناشطين البيئيين والأهالي، يعملون على الأرض، فيما بدأت طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني منذ الخامسة صباحا تساعد في إطفاء النار في المواقع الوعرة والصعبة، لا سيما في مناطق عندقت وأكروم وبيت جعفر.

وحضرت فرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني عبر غرفة عمليات ركزت نقاطا لها في مختلف المناطق المتضررة مع 13 سيارة إسعاف.