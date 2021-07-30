لبنان | طوافتان تابعتان للجيش باشرتا صباحاً إهماد الحريق شمالا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

باشرت طوافتان تابعتان للجيش اللبناني، قرابة الساعة السادسة من صباح اليوم، طلعاتهما لاهماد النار، بعد أن تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.

وكانت الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها ساكنوها تحوطا وتخوفا من تغيير اتجاه الرياح ليلا واندفاعها باتجاه ممتلكاتهم.

وناشد الاهالي الجهات المعنية العمل على مساعدتهم بسرعة وإيفاد سيارات الاطفاء التي حضر بعضها الى المنطقة التي تشهد حضور عدد كبير من ابناء المنطقة كمتطوعين، للمساهمة في عمليات إهماد النار والحد من تقدمها باتجاه المنازل.

وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على إسعاف احد المتطوعين الذي اصيب بحال اختناق بفعل تنشق الدخان، وتم نقله الى أحد المستشفيات للمعالجة.