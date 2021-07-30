لبنان | الحريق في أكروم خرج عن السيطرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عاد الحريق في أكروم ليخرج عن السيطرة، وامتد الى مشارف وادي خالد وحاصر الأطفال والرضع والنساء والشيوخ في المنازل.

ولا يزال الحريق الذي اندلع أمس في أحراج منطقة عكار أقصى شمال لبنان مستمراً.

وتعمل فرق الدفاع المدني والجيش والمتطوعين من الناشطين البيئيين والأهالي، على الأرض، فيما بدأت طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني منذ الخامسة صباحا تساعد في إطفاء النار في المواقع الوعرة والصعبة، لا سيما في مناطق عندقت وأكروم وبيت جعفر.

وحضرت فرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني عبر غرفة عمليات ركزت نقاطا لها في مختلف المناطق المتضررة مع 13 سيارة إسعاف.