لبنان | طلاب الإجازة الفنية في بعلبك طالبوا بري باعتماد مراكز المنطقة لإجراء امتحاناتهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ناشد طلاب الإجازة الفنية (LT) في معاهد بعلبك الفنية، المدير العام للتعليم المهني والتقني هنادي بري، الرأفة بأوضاعهم واعتماد أحد مراكز بعلبك لإجراء امتحاناتهم الفنية التي تبدأ بتاريخ 2 آب المقبل وتمتد لغاية الخامس منه، بعدما تم تحديد مراكز لامتحاناتهم الرسمية في بيروت، و”هذا إجراء مجحف في حقهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة البنزين وصعوبة الانتقال صباح كل يوم من بعلبك إلى بيروت، ناهيك عن عناء السفر”.

وأضاف البيان: “نعلم أن فروع معاهدنا تتحمل مسؤولية ما حصل، ولكن الأمل في أن سعادة المدير العام التي تمتاز بحسها الإنساني، لن ترضى بأن يتكبد ابن الهرمل أو بعلبك مشقة الانتقال مئات الكيلومترات يوميا لإجراء امتحان الإجازة الفنية”.