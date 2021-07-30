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لبنان | دعوة فرنسية مصرية للإسراع بتشكيل الحكومة والبدء بسياسات إصلاحية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 11:46 مساءً

وزيرا خارجية مصر وفرنسا

أكد وزيرا خارجية فرنسا جان إيف لودريان ومصر سامح شكري، اليوم الخميس “أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت”، بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد، ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا خلاله قضايا دولية متعددة من بينها الأوضاع الحالية في تونس، وأزمة سد النهضة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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