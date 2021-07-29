لبنان | أرقام صادمة.. أنقذوا لبنان قبل أن تحوله الحرائق لصحراء قاحلة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 11:23 مساءً

نشرت الدولية للمعلومات تقريراً أشارت فيه إلى أنه وفي صيف هذا العام كما في صيف الأعوام الماضية تكررت الجريمة- المأساة: حرائق كبيرة في معظم المناطق اللبنانية تلتهم المزيد من الغابات والمساحات الخضراء لتحول لبنان إلى وطن على طريق التصحر بعدما كان يوصف بلبنان الأخضر.

المساحات الخضراء

تبلغ مساحة الأرض الخضراء في لبنان 3,660 مليون متراً مربعاً أي ما يشكل نسبة 35% من مساحة لبنان.

المساحات المحترقة

استناداً الى البيانات وتقديرات البلديات في القرى والمناطق التي شهدت حرائق فقد وصلت المساحات المحترقة حتى الآن الى 12 مليون متر مربع في العام 2020 تضاف الى 348 مليون متر مربعاً في السنوات السابقة كما هو مبين في الجدول التالي إذ أن اكبر مساحة التهمتها النيران كانت في العام 2019، وبلغت 41 مليون متراً مربع.

وبالتالي يصل مجموع المساحة الخضراء التي التهمتها النيران في الأعوام الـ 15 المنصرمة (2006- 2020) وصل مجموعها الى 360 مليون متراً مربعاً أي ما يشكل 9.8% من المساحة الخضراء.

المشكلة

ان احتراق هذه المساحات الخضراء سنوياً لم تقابلها حملة إعادة تحريج كبيرة بل تشير التقديرات ان عمليات إعادة التحريج لم تشمل سوى اقل من 1% المساحات المحترقة.

كما ان تكرار هذه الحرائق سنوياً يفرض على الحكومة والبلديات التعاون وتوفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه الحرائق والحد من الخسارة في المساحات الخضراء كي لا يتحول لبنان الاخضر الى صحراء في العقود القادمة.