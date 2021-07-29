لبنان | بلدية طرابلس أعارت فوج الإطفاء سيارة للمساهمة في اهماد حرائق عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

سلم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، سيارة إطفاء إلى قائد فوج إِطفاء طرابلس العقيد غسان جمال الدين، في لقاء حضره رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي والنقيب في الفوج ديب العرداتي، للمشاركة في إطفاء الحرائق المندعلة في احراج عكار منذ يومين اثنين.

وتواصل الدكتور يمق مع امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، كون ملكية سيارة الإطفاء ما زالت في عهدة هيئة الإغاثة، ولا يمكن لبلدية طرابلس وضعها في الخدمة قبل نقل الملكية اليها، وعليه تلقى رئيس البلدية إتصالا من وزير الداخلية العميد محمد فهمي، ابلغه فيه ان “نظرا إلى الأوضاع الراهنة والمتعلقة بالحرائق في منطقة عكار، أطلب منكم التفضل وعلى مسؤوليتي تسليم الاطفائية الى العقيد غسان جمال الدين، قائد فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء، وسيصار غدا الى ارسال مراسلة خطية في هذا الموضوع”.