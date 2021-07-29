لبنان | محافظ بيروت: لاتخاذ تدابير بحق من تعرضوا للصحافيين خلال زيارة رونالدينو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

“خلال زيارة النجم البرازيلي رونالدينو إلى قيادة فوج إطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا لوضع اكليل من الورد على نصب شهداء فوج الإطفاء، حصل إشكال وتدافع بين بعض الصحافيين المكلفين تغطية الحدث وبعض ضباط وعناصر فوج الاطفاء، الأمر الذي أدى إلى حالة من البلبة خلال الحفل.

وفور تبلغ محافظ بيروت القاضي مروان عبود بما حصل واطلاعه على بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تعرض أحد المصورين الصحافيين للاعتداء، اتصل على الفور بقائد فوج اطفاء بيروت العقيد الركن نبيل خنكرلي وطلب منه فتح تحقيق بالموضوع واتخاذ التدابير المسلكية الفورية بحق كل من يثبت تورطه في هذا الإشكال”.