لبنان | تعاونية الموظفين: زيادة تعرفة الاعمال الطبية في المستشفيات 70%

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة زيادة التعرفة الطبية في المستشفيات الخاصة بنسبة 70%، اعتباراً من الاول من آب 2021.

وأصدرت التعاونية تعميماً جاء فيه: “نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها على القطاع الصحي بشكل عام والاستشفاء بشكل خاص، وتخفيفا للعبء المترتب على المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، قررت المديرية العامة التعاونية زيادة التعرفة الطبية في المستشفيات الخاصة بنسبة 70%، اعتباراً من الاول من آب 2021.

مع التشديد على عدم استيفاء أية مبالغ إضافية من مستفيدي تعاونية موظفي الدولة من قبل المستشفيات. وتعتمد التعريفات الجديدة وفق جداول ترفع إلى المستشفيات كملاحق موقعة مع كل منها”.