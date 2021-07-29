لبنان | هل تتغير تعرفة الانترنت والاتصالات؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 7:29 مساءً

أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، أن “فواتير الإتصالات والإنترنت تُسعّر بالليرة اللبنانية”، مطمئناً المواطنين أن “الأسعار لن تتغيّر في المدى القريب”.

وفي ظل كل الأزمات التي تعصف بلبنان والتي لم تترك أي قطاع إلّا وأنهكته، أشار حواط إلى أن “قطاع الإتصالات لا يزال بخير، فنحن توقعنا إرتفاع الدولار، ووضعنا خطتنا على هذا الأساس”.

في المقابل، وعلى وقع الازمات المالية والاقتصادية التي تجتاح البلاد، وفي ظل انهيار العملة وغلاء المعيشة، كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن “فاتورة الاتصالات والإنترنت قد ترفع لتصبح على سعر الـ 3900 ليرة للدولار بدل الـ 1500 ما سيضاعف الفاتورة تقريبًا”، معلنًا أن هذا ما يُحكى به حاليًّا، موضحًا أن “هذا الأمر لا تقرره هيئة أوجيرو إنما مجلس الوزراء،” معتبرًا أن “قطاع الاتصالات لا يستطيع أن يستمر على الـ 1507”.