لبنان | مختار عندقت: لطلب النجدة من الدول الصديقة لتأمين طائرات اطفاء كبيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال النيران مستعرة في مواقع عدة من غابتي المرغان والقطلبة في بلدة القبيات، وقد تمددت بسرعة قياسية وعلى نطاق واسع في غابات وادي عودين في بلدة عندقت وصعودا باتجاه منطقة جبل اكروم وصولا الى الرويمة ومحيطها في منطقة بيت جعفر.

واشار مختار بلدة عندقت جوزيف عماد الى ان “رقعة النار كبيرة جدا وطوافات الجيش على اهمية حضورها ومساهمتها الكبيرة، الا انها لم تغير في معادلة استمرار تقدم النار التي لا زالت تقضم مساحات جديدة في وادي عودين الذي هو من اجمل اودية لبنان، وتحولت اجزاء اساسية منه الى رماد ومساحات غاب عنها الغطاء الاخضر وغيرت وجه الوادي، والحقت النار به خسائر كبيرة ليس فقط بالاشجار الحرجية والغطاء النباتي، بل بالبساتين والمزروعات التي هي بمواسمها وانتاجها، مصدر عيش الناس في ظل هذا الواقع الصعب، واتت الحرائق لتصعب اكثر على الناس حياتهم، وما من سائل عنهم حتى اللحظة بكل اسف”.

ودعا “الجهات المعنية الى الاستعانة وبسرعة كبيرة الان وليس بعد ساعات، وطلب النجدة من الدول الصديقة لتأمين طائرات اطفاء كبيرة قادرة على ان تغطي هذه المساحات وتتمكن من اهماد النار بفعالية، ضنا بهذه الثروة الطبيعية الوطنية”.