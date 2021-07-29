لبنان | سيطرة جزئية على النيران في القبيات فيما بعض الجيوب مشتعلة في 5 بلدات مجاورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

“لا يزال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يشرف على سير عمليات الإطفاء من موقع الحريق الهائل الذي شب بعد ظهر أمس في أحراج القبيات وأحدث أضرارا على مساحات شاسعة من البلدات الغنية بثروتها الحرجية.

وقد توصل العناصر بتضافر الجهود مع الجيش اللبناني الى التمكن من السيطرة جزئيا على النيران من جهة بلدة القبيات، ولا زال هنالك جيوب مشتعلة في كل من البلدات التالية: القطلبة، قميع، المشروع الأخضر، محيط برج البيئة اللوءه، وادي (عودين – عندقت). علما أن سرعة الرياح في خلال ساعات الليل تسببت بامتداد النيران من بلدة أكروم الى الرويمة باتجاه بلدة البساتين في الهرمل، وصولا الى داخل الأراضي السورية.

ويواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من انجاز المهمة بالسرعة المطلوبة بسبب وعورة المسالك في تلك البقعة الجغرافية وارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الهواء. ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل حاليا، معززين ب-25 آلية للدفاع المدني كاملة الطواقم، بمؤزارة 4 طوافات للقوات الجوية والتي تعمل من جهتي البقاع والشمال. وقد تعرض 3 عناصر من الدفاع المدني لإصابات طفيفة في خلال تنفيذ المهام بين ليل أمس واليوم.

وتتقدم المديرية العامة للدفاع المدني بالتعزية من أهالي عكار عموما وأكروم خصوصا اثر وفاة الشاب أمين ملحم الذي سارع مندفعا لإخماد الحريق، ما جعله يدفع حياته ثمنا في خلال محاولته السيطرة على النيران”.