لبنان | المروحيات الروسية تشارك بإطفاء الحرائق على الحدود اللبنانية السورية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 6 دقائق

بدأت مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا، صباح اليوم، بمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات مكافحة الحرائق التي تتمدد شمال لبنان، بعدما لامست الحدود السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك

وأضافت المصادر أنّ المروحيات العسكرية الروسية قامت بطلعات جوية عدّة، وألقت عشرات الأطنان من المياه فوق الحرائق التي وصلت إلى بلدة أكوم، التابعة لمدينة القصير بريف حمص الغربي، بالإضافة إلى طلعات أخرى باتجاه ذروة الحريق داخل الحدود اللبنانية.

و أكد مصدر في فوج إطفاء حمص لـ”سبوتنيك” رفع الجاهزية عبر الأراضي السورية، وإرسال آليات الدفاع المدني وصهاريج مياه من أجل السيطرة على هذه الحرائق والعمل على عدم امتدادها وتوسعها.