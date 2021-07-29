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لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: ما زالنا نواصل تقديم الخدمات بصورة اعتيادية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 4:32 مساءً

مستشفى رفيق الحريري

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانًا جاء فيه:

“يهم إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن توضح أن المستشفى ما زال يواصل تقديم خدماته بصورة اعتيادية، وكذلك استقبال المواطنين والمقيمين في مركز التطعيم الخاص بلقاح كوفيد-19 وفي مختبرات فحص الكورونا، حيث بلغ اليوم عدد اللقاحات التي أجريت في المركز 636 (لقاح فايزر) و176 (لقاح استرازينيكا)، كما بلغ عدد فحوصات PCR التي أجريت داخل مختبرات المستشفى560 فحصا حتى الآن”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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