لبنان | إقرار مساعدة اجتماعية استثنائية لعاملين في صندوق الضمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي جلسة إستثنائية مختلطة (من بُعد عبر الفيديو من خلال منصّة برمجيّة بتقنية الـ”ZOOM”) بالمشاركة الشخصية بالتواصل السمعي والبصري وحضوراً في قاعة المجلس بعد ظهر أمس، برئاسة وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، كما حضر المدير العام للصندوق محمد كركي، ومفوّض الحكومة بالإنابة مارلين نقولا عطا الله.

واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع مشروع القرار الآتي:

– يعطى جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ملاكي أمانة السر واللجنة الفنية والمياومين، مساعدة إجتماعية بصورة إستثنائية وطارئة بقيمة /10,500,000/ل.ل عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لكل منهم، تدفع لمرة واحدة فقط ولا تدخل في أساس الراتب وملحقاته، وذلك وفقا للعدد الحالي للعاملين فعليا في الصندوق إعتبارا من 01/07/2021.

– يفتح إعتماد إضافي في الموازنة الإدارية الإثني عشرية للعام 2021، لتغطية النفقة الناجمة عن إعطاء جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ملاكي أمانة السر واللجنة الفنية والمياومين، مساعدة إجتماعية بصورة إستثنائية وطارئة، بقيمة /11,161,500,000/ل.ل فقط أحد عشر مليارا ومئة وواحد وستون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير، على أن تغطى هذه الإعتمادات عن طريق إضافة مقدارها إلى قسم الواردات الفصل الأول (مساهمة الصناديق العاملة) وتقيّد قيمتها في الموازنة الإدارية للعام 2021 بعد تصديقها وفقاً للأصول”.