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لبنان | حريق كبير في خراج بلدة بينو والنيران اقتربت من بساتين الزيتون

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

حريق كبير في خراج بلدة بينو

اندلع منذ قليل، حريق كبير في خراج بلدة بينو بدأ من وادي نهر الاسطوان صعودا حتى طريق بينو – الدورة في موقع الصبحية، وتجاوزتها النيران الى بساتين الزيتون الكثيفة.

ولم يتمكن المواطنون وصهاريج المياه من اخماد النار التي باتت خارج السيطرة.

كما وان مراكز الدفاع المدني في الجومة ارسلت عناصرها والياته الى القبيات مما زاد من خطورة الوضع.

وناشد كاهن رعية بينو الاب حنا الشاعر جميع ابناء البلدة “للمساعدة قدر الامكان لمواجهة الكارثة التي تحصل”، وقرعت اجراس الكنائس حزنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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