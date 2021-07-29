لبنان | في ذكرى كارثة المرفأ.. دعوة للمشاركة في المسيرات للمطالبة بالحقيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 3:22 مساءً

دعا أهالي ضحايا وشهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت، كما المُصابون والضحايا الأحياء والمنكوبون، جميع اللبنانيّين، في لبنان والعالم، إلى مشاركتهم في يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة الواقع بتاريخ ٤ آب 2021.

وتنطلق مسيرات الأهالي من المحطات التالية مع تحديد ساعات الانطلاق:

١- مدخل شارع الجميّزة جهة مطعم بول (الساعة ٣.٣٠)

٢- مركز فوج الإطفاء (الساعة ٤.٠٠)

الساعة ٥.١٥: الوصول إلى مداخل المرفأ

الساعة ٥.٥٠: تلاوة من القرآن الكريم ودعاء

الساعة ٦:٠٧: تلاوة أسماء الضحايا والشهداء على وقع الأجراس والتكبير

الساعة ٦.١٠: بدء الاحتفال بالقدّاس الإلهيّ

ولفت الأهالي إلى أن المشاركة بالقداس من داخل المرفأ ستقتصر حصرا على أهالي الشهداء والضحايا والجرحى والمنكوبين.

وعلى الراغبين بالمشاركة في القدّاس التوجّه إلى الساحة المؤديّة إلى بوابة المرفأ الشرقيّة (شارع البرازيل، منطقة المدوّر) حيث يمكنهم متابعة القدّاس عبر شاشةٍ كبيرةٍ مُخصَّصةٍ للمناسبة