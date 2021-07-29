لبنان | وزير الصحة: لبنان سيبقى المركز العلمي العالمي المرموق رغم كل ما يمر به

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ 17 ثانية

قدّمت شركتان جهاز Next Generation sequencing، (وهو جهاز بحثي تشخيصي من اجل تتبع متحورات كوفيد 19)، في مختبر كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رئيس كلية العلوم في الجامعة اللبنانية العميد بسام بدران، وعدد من أساتذة الجامعة في كلية الطب وطلاب.

بعدها، كانت كلمة أيوب هنأ فيها المختبر في الجامعة على هذا الجهاز المميز، مشيدا بوقوف الوزير حسن إلى جانب الجامعة اللبنانية”، مؤكدا ان “الجامعة تقدم الخدمة من دون غش”. وقال: “المتحورات شائع وجودها في لبنان، وبالامكانيات البسيطة استطاع طلاب الجامعة اللبنانية القيام بكل هذا المجهود. نحن باتجاه العصرنة في التعليم والأبحاث، ونشكر للوزير دعمه الدائم”.

وأضاف: “امكانياتنا كبيرة جدا، ولكن لا احد يضيء عليها، كل ما نريده ان تطلبونا عند الحاجة فلدينا أساتذة كفوؤون جدا ويعتمد عليهم، ولكن للأسف العلاقة معنا تنمرية، فموازنة الجامعة لم ترتفع منذ عشر سنوات، وكل عام نستقبل ستة آلاف طالب جديد والجامعة تحتضن 87 الف طالبا”، كما نوه أيوب بالاساتذة وتعاضدهم، مشيرا الى ان الجامعة استطاعت تسديد عجزها.

من جهته، اعتبر الوزير حسن ان “هذه المهمة وطنية شفافة بامتياز، منذ أن بدأنا في المطار ولغاية الان. فالثقة لا تثمن بالمال. عندما لجأنا إلى الجامعة اللبنانية لمساعدتنا كان التخبط في كل أنحاء العالم.المختبر المركزي العلمي والبحثي يتقدم كل ما سواه. هناك من يتنمر، ولكن لا يفسد من الود قضية، فالجامعة اللبنانية هي لخدمة الوطن واذا كان دعمها تهمة، فنحن نضعه على جبيننا”.

وتابع: “لقد اشترت الجامعة لقاحات لطلابها، بفضل استراتيجية إدارتها ورئاستها، ولديها مركزان للقاح تستقبل فيهما جميع موظفي القطاع العام”. واكد “احتمال وجود متحور للفيروس في لبنان، ونحن بحاجة إلى جهوزية تقنية وكوادر طبية”.

وختم: “نقول للعالم، لبنان اكاديميا وعلميا سيبقى المركز العلمي العالمي المرموق رغم كل ما يمر به. ما تقومون به يشرفنا، أنتم لا تعملون لجني المال، وهذه الثقة بنيتموها وهي نتاج هذا العمل الجبار”.