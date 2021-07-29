لبنان | كيف سينعكس اتفاق الفيول العراقي إيجابياً على أزمة المحروقات؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ 22 دقيقة

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في بيان، ان “تنفيذ الاتفاق مع العراق الشقيق لاستيراد مليون طن من الفيول لزوم كهرباء لبنان وبالتسهيلات التي تضمنها لجهة تسديد الثمن له ايجابيات عدة اهمها أنه لن يكون علينا تأمين ما يقارب 400 مليون دولار فورا للحصول على هذه البضائع لانها تستحق بعد سنة، كما اننا لن نكون امام معضلة تأمين المبالغ بالدولار الاميركي النقدي لارسالها الى العراق لانها ستدفع في مصرف لبنان كتسديد لخدمات واستشارات لبنانية”.

وقال: “يجب تعميم هذا الاتفاق باتجاه سلع وقطاعات اخرى وخاصة البنزين والمازوت، كما علينا استنساخه باتجاه دول اخرى لاننا في الوقت الحالي الصعب بأمس الحاجة الى اتفاقات مماثل تشبه الهبات”.

وختم: “ان الفيول العراقي سيترجم قريبا الى انتاج طاقة كهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان، ما سيزيد ساعات التغذية ويخفف الطلب على المازوت من اصحاب المولدات الخاصة وسيوفر دولارات اميركية لاستعمالها لفتح الاعتمادات للشركات الخاصة ولمنشآت النفط لاستيراد البنزين والمازوت للسوق المحلية مما سيريح اصحاب المحطات من ناحية تموينها بهاتين المادتين وسيزيد من قدرتها على تسليم كميات اكبر للمواطنين”.