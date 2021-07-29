لبنان | دولار السوق السوداء “محلّق”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 18125 ليرة للشراء و18175 ليرة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.