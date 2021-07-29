لبنان | قاسم هاشم: الاجواء ايجابية بالملف الحكومي ولكن العبرة بالتأليف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الى ان الاجواء ايجابية بالملف الحكومي برغم من الكلام الذي يشاع، ولكن التفاؤل حذر لان العبرة بالتاليف بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتكليف استند الى رضا داخلي واقليمي ودولي، واليوم بدا البحث بهيكلية الحكومة من حيث التوافق على حكومة اختصاصيين من 24 وزيرا واليوم سيتم توزيع الحقائب وقد بدا البحث في التفاصيل.

واعتبر أنه لا يمكن القبول بالمماطلة من اي فريق كان، بعد التاخر 9 اشهر وتازم الوضع على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية. ودعا الى اخراج حقيبة المال من التجاذب القائم، وهي تاتي في سياق التوازن الوطني الذي يؤكد على دور هذه الوزارة. واوضح بان الايام القادمة ستكون كفيلة بكشف نوايا الجميع.

ولفت هاشم الى ان مقاربة التحقيق في انفجار المرفا يجب ان يكون من الزاوية القانونية الدستورية ومن باب الوصول الى الحقيقة، ولفت الى ان العريضة التي قدمت كانت من واجب المجلس النيابي، وكلنا معنيون وما حصل جريمة بحق الوطن.