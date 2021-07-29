اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مصلحة الليطاني: عطل قطع المياه عن بلدات في قضاء صيدا

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة ري مشروع صيدا-جزين في لبعا، في بيان انه “بتاريخ 29/7/2021 حصل عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة المحاربية عند نقطة المأخذ المزدوج رقم 4 – 5/6 حيث تسربت المياه جارفة معها الاتربة على طريق بلدة بيصور – جنسنايا، مما استدعى قطع المياه كليا عن بلدات: المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية و مية، درب السيم، زغدرايا، وذلك لحين اجراء الصيانة اللازمة ورفع الاضرار عن الطريق العام”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا