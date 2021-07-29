لبنان | مصلحة الليطاني: عطل قطع المياه عن بلدات في قضاء صيدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة ري مشروع صيدا-جزين في لبعا، في بيان انه “بتاريخ 29/7/2021 حصل عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة المحاربية عند نقطة المأخذ المزدوج رقم 4 – 5/6 حيث تسربت المياه جارفة معها الاتربة على طريق بلدة بيصور – جنسنايا، مما استدعى قطع المياه كليا عن بلدات: المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية و مية، درب السيم، زغدرايا، وذلك لحين اجراء الصيانة اللازمة ورفع الاضرار عن الطريق العام”.