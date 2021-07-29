لبنان | علوش: باسيل هو من حرق نفسه وحرق العهد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن “رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل هو من حرق نفسه وحرق العهد والبلد وعليه أن يلوم نفسه”.

ورأى في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن “باسيل يخوض معركته الأخيرة وكلامه عن أنّ “من يحرقنا نحرقه” دليل على أنّ الرجل ذاهب إلى نهايته السياسية”.

ولفت إلى أن “المشكلة بالنسبة لرئيس الجمهورية هي سعد الحريري واليوم العهد يتطلع إلى نهايته لذلك يفكر بالتعطيل ليبقى رئيس الجمهورية في القصر بذريعة عدم وجود سلطة تنفيذية”.