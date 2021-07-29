لبنان | حسن: اصابات كورونا تشكيل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رأى ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ في حديث إذاعي ان “​الإصابات​ المرتفعة بفيروس كورونا​ خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي في ​لبنان​”.

وأكد حسن أننا “نشمل المغتربين بحملة اللقاحات التي تقوم بها ​وزارة الصحة​ ونتمنى منهم أن يتخذوا التدابير الوقائية كي لا يكونوا مصدراً لتفشي الوباء”، معتبرا انه “ليس هناك إلتزام حقيقي بالحجر الملزم في الفنادق، وعلى المواطن المقيم والمغترب تحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، حيث ستكون ذروة الوباء في شهر آب”.

وشدد على ان ” اللقاح أمّن حماية عامة، والفئات الشبابية هي التي تُصاب اليوم بالفيروس، وهي تشمل غير متلقّي اللقاح”.

من جهة أخرى، اعتبر أن الدواء يجب أن يكون الرقم واحد في الأولويات، وحصلنا بالأمس على الفواتير، وعلى تحويلات مصرفية ليست بالحجم الذي نتمناه، وتتبّع الفواتير سيبدأ من الآن مع الشركات والمستوردين لصرف الدواء.