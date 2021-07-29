لبنان | الحرائق تتمدد في قضاء الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

امتدت النيران الى بلدة البستان في جرود الهرمل وإلى الجبل المقابل في الأراضي السورية، بعدما أتت النيران على معظم غابات الصنوبر واللزاب في بلدة الرويمة.

وتعيق سرعة الرياح أعمال الإطفاء التي تقوم بها فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية، وتقترب النيران من المناطق السكنية.

في الموازاة، أعطى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود توجيهاته الى قيادة فوج إطفاء بيروت بالتوجه إلى محافظة عكار للمساندة في إهماد الحريق الضخم المندلع في منطقة القبيات منذ ساعات عدة”.

وعليه انطلقت قوة من فوج إطفاء بيروت إلى القبيات العكارية “لتكون جنبا الى جنب مع الأجهزة الأخرى للمؤازرة والمساهمة في إهماد الحريق الضخم المستعر في غابات القبيات، والذي يهدد السكان والثروة الحرجية معا”.

يذكر ان سلسلة حرائق شبّت بعد ظهر اليوم الأربعاء في مناطق عكارية وتعمل فرق الدفاع المدني على إهمادها.

وتمكنت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني من اجلاء واسعاف 17 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة في احراج بلدة القبيات، وتم نقل اصابة الى مستشفى “السلام” في القبيات.

وشكّل الصليب الاحمر غرفة عمليات لمتابعة عملية اجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الاول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

ووصلت طوافة عسكرية اقلعت من قاعدة القليعات الجوية الى المنطقة وباشرت طلعاتها للمساهمة في اهماد النيران.