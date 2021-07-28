لبنان | افرام: لا يجب السكوت عن الاهمال والاستهتار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 8 دقائق

طلب النائب المستقيل نعمة افرام عبر “تويتر” “رفع الصلوات من أجل القبيات ولنتضرع الى الله كي يحمي ما أعطانا إياه”. وأضاف افرام: “أما غدا فلا يجب السكوت عن الاهمال والاستهتار كي نحافظ على قليل تبقى لنا من لبنان الأخضر”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #القبيات_تحترق.

يذكر أنه اندلع حريق هائل في أحراج القبيات كما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الحرائق. وتعمل فرق الدفاع المدني على استقطاب تعزيزات من مختلف المناطق اللبنانية لمنع وصول النيران إلى الأماكن السكنية.

وناشد الأهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران وإخمادها.

هذا وأعلن رئيس مركز الدفاع المدني في عيات طلال أيوب أن حريقا اندلع أيضا في منطقة بينو وأتى على مساحة 20000 متر مربع من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، مشيرا إلى أن رقعة الحريق توسعت بسرعة نتيجة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.