لبنان | “الصحة” منحت الإذن لإنتاج تجريبي للقاح الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة أن في سياق متابعة أزمة الدواء، عقد وفد من الوزارة اجتماعات على مدى يومين في المصرف المركزي في حضور ممثلين عن نقابة مستوردي الأدوية، تسلمت الوزارة في خلالها لوائح تحويلات المصرف للشركات والتي بلغت بدءا من السابع من حزيران الماضي وحتى تاريخه ما قيمته حوالى سبعة وثمانين مليونا وتسعمئة وخمسة وثمانين ألف دولار (87,985,303) من مجمل المبالغ المتراكمة، بما يشمل أدوية ومستلزمات وحليب أطفال وكواشف مخبرية.

وأسفرت الإجتماعات عن إقرار آلية شفافة لاستيراد الأدوية المدعومة تفسح في المجال لوزارة الصحة العامة بتتبّع مسار الأدوية والمستلزمات وصرفها في السوق إضافة إلى توثيق الفواتير المطلوب تسديدها؛ وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن تتبع الأدوية المفقودة سيبدأ غدا.

الاستيراد الطارئ

من جهة ثانية، وبعد أسبوع على قرار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن السماح بالإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأصناف أدوية مفقودة أو باهظة الثمن في السوق، تقدمت عدة شركات بملفات ستدرس في اللجان الوزارية المختصة بوتيرة سريعة بما يؤمن حاجة المواطن من الدواء.

اللقاح الروسي

إلى ذلك، أعطى الوزير حسن مصنع أروان للصناعات الدوائية الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح Sputnik V، لتأكيد تلبيتها الشروط التقنية والصحية بحسب المواصفات الدقيقة المطلوبة من الشركة الأم (صندوق الإستثمار الروسي). وعلى ضوء النتائج يصبح مصنع أروان اللبناني مؤهلا لإنتاج وجبات اللقاح التجارية.