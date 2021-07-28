لبنان | حسن لمرضى السكري: كمية الأنسولين تكفي لمدة عام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر “تويتر” قائلاً: “لمرضى السكري إنّ كمية الأنسولين بأنواعه في مراكز الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة العامة تكفي لمدة عام وتوزع مجاناً؛ وهي تؤمن بهبة من الإتحاد الأوروبي عبر منظمة الصحة العالمية ومحفوظة في أفضل الظروف”.

وأضاف: “على الوكيل الذي استوفى ٩٨٠٠٠٠٠ ألف دولار من أسبوع البدء بالشحن بدل الترهيب”.

ولا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، مع الارتفاع الكبير المرتقب في الأسعار، بعدما أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية على سعر صرف 12000 ليرة للدولار، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة.

واتخذ حسن في وقت سابق قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.