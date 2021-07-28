لبنان | النائب مصطفى الحسيني في ذمة الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

توفي نائب قضاء جبيل عن المقعد الشيعي عضو التكتل الوطني مصطفى الحسيني في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، بعد صراع مع المرض.

نبذة عن حياته:

مصطفى الحسيني سياسي ورجل أعمال لبناني، له اهتمام خاص بقطاعي الزراعة والإعلام.

انخرط في العمل العام باكراً إلى جانب والده السيد علي الحسيني ولاحقًا إلى جانب أخيه، رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.

ترشح للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل أعوام 2000 و2005 و2009، وانتخب للمرة الأولى عام 2018.